Донецк, 23 июля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Новоселовке 9 мин. Об этом 23 июля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:30 — н.п. Новгородское — н.п. Новоселовка: выпущено 9 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую, Новобахмутовку и Горловку в ДНР.