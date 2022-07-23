Хуст, Украина, , 15:07 — REGNUM Улица имени Льва Толстого в городе Хуст в Закарпатской области Украины переименована городским советом в улицу премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее объявил о своей отставке. Об этом 23 июля сообщает украинская Верховная рада в своём телеграм-канале.

Русофобия Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«В городе Хуст в Закарпатье улицу Льва Толстого переименовали в улицу Бориса Джонсона. Также переименованы улица Гагарина в улицу Каденюка, улица Кутузова в улицу Северина Наливайко, улица Александра Невского в улицу Василия Стуса», — говорится в сообщении.

При этом в общей сложности было утверждено 20 новых наименований улиц в Хусте и около 40 в ближайших к нему сёлах.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июля в Минобороны РФ сообщили, что переодетые в российскую форму украинские нацисты грабили в Славянске дома местных жителей