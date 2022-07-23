Вашингтон, 23 июля, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Российских спортсменов допустили до ЧМ-2022 по вейксерфингу, сообщила президент представительства Международной ассоциации вейксерфинга (CWSA) в РФ Мария Жалкина.

Дарья Драй ИА REGNUM Серфингисты на Финском заливе

По ее словам, спортсмены выступят на турнире под флагом России.

«Нам не убирают флаг, нас не убирают с международных соревнований, нам разрешают проводить турниры на территории России. Совет директоров Международной ассоциации вейксерфинга единогласно принял решение, что ни один спортсмен не будет отстранен по национальному признаку», — передает ТАСС ее слова.

В конце февраля многие спортивные организации перестали допускать российских спортсменов до турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета.