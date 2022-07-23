Вашингтон, , 15:02 — REGNUM Президенты РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин фактически контролируют внешнюю политику Вашингтона, так как им «позволяет это делать» американский лидер Джо Байден, пишет обозреватель New York Post Дуглас Мюррей.

Джо Байден

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По его мнению, Запад после отправки вооружения Киеву поздравлял себя с их единством, но переоценил степень, в которой санкции влияют на Россию. По его словам, все это время президент РФ наблюдал за странами Запада более внимательно, чем они за ним. Он знает, что европейский газ зависит от РФ, и санкции фактически привели к росту цен на российские газ и нефть, подчеркивает Мюррей.

«Путин знает, что пока мы готовы вооружить Украину относительно легкими боеприпасами, мы не будем вооружать их чем-то более тяжелым. Это из-за нашего страха перед тем, как он отреагирует, если мы это сделаем», — резюмировал Мюррей.