Москва, 23 июля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. На фоне небывалой жары в Европе эксперт Международного центра устойчивого энергетического развития под эгидой ЮНЕСКО Михаил Юлкин в интервью радио Sputnik оценил вероятность прихода в Москву сорокаградусной жары.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Жара в Москве

По его словам, над европейским регионом сейчас находится «тепловой купол» — он накрывает определенную территорию и стоит над ней длительное время. Такой «купол» уж не раз формировался над Центральной Россией, и с каждым годом вероятность этого явления будет возрастать.

«Вероятность того, что Москва повторит судьбу Лондона, где температура воздуха превысила 40 градусов, — далеко не нулевая. Данная вероятность довольно быстро повышается, потому что климат на территории России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в Европе», — отметил он.