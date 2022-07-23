Манчестер, Великобритания, 23 июля, 2022, 14:58 — ИА Регнум. 29-летний центральный защитник сборной Франции по футболу Рафаэл Варан заявил, что не жалеет о своем переходе в «Манчестер Юнайтед» из мадридского «Реала» летом 2021 года за 40 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед»

«Нет, совсем нет. В футболе нужно бросать себе вызов и пытаться совершенствоваться. Я хотел получить новый опыт после 10 лет в одном клубе. АПЛ — просто фантастическая лига, а «Манчестер Юнайтед» — великий клуб. Я не сомневался в этом решении», — цитирует Варана издание Sky Sports.

В прошедшем сезоне Рафаэл Варан из-за многочисленных травм принял участие лишь в 22-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. Стоит отметить, что француз не получил ни одной желтой карточки в рамках АПЛ.