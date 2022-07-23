Москва, 23 июля, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Свыше 60 киевских боевиков из украинского националистического формирования «Донбасс» были ликвидированы ударом российской артиллерии. Об этом 23 июля сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«В результате огневого поражения российской артиллерией боевых позиций националистического формирования «Донбасс» в районе населенного пункта Верхнекаменское ликвидировано более 60 боевиков», — сказал он.

Также Конашенков добавил, что российской авиацией за сутки было уничтожено свыше половины личного состава второго батальона 14-й механизированной бригады ВСУ под Белогоровкой в Донецкой Народной Республике.

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