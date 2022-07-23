Лондон, 23 июля, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель намерен сохранить в команде 32-летнего универсального защитника сборной Испании Сесара Аспиликуэты, в подписании которого всерьез заинтересована каталонская «Барселона».

Chelseafc.com Матч «Сандерленд» — «Челси»

«Это сложный вопрос, потому что я не уверен, хочу ли я дать Аспиликуэте то, что он хочет. Я сравнил, как мы боролись а Кулибали, который является игроком сборной и находится примерно в том же возрасте. Он был очень важным игроком для «Наполи», но у нас есть игрок сборной Испании, который является капитаном «Челси». Я вижу его, возможно, на том же уровне, но «Барселона» не видит его на этом уровне. Поэтому я не уверен, хочу ли я дать ему то, что он хочет, поскольку он отличный игрок». Я тренер «Челси», который хочет делать то, что лучше для «Челси». Ему это не нравится, но он понимает», — цитирует Тухеля издание Goal.

Текущее соглашение Аспиликуэты с «Челси» рассчитано до 30 июня 2023 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанского футболиста в 9 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Сесар Аспиликуэта принял участие в 27-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами.