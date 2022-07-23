Чикаго, США, , 14:51 — REGNUM Производство телесериала Justified: City Primeval в Чикаго приостановлено из-за инцидента со стрельбой на съёмочной площадке. Об этом сообщает интернет-журнал Deadline.

Стрельба Lisa Roe

Инцидент произошёл на площадке недалеко от городского парка Дуглас. На съёмочную площадку заехали два автомобиля, пассажиры которых участвовали в перестрелке.

Во время происшествия на площадке присутствовал исполнитель главной роли Тимоти Олифант, другие актёры и члены съёмочной группы. В результате стрельбы никто не пострадал.

Сериал Justified: City Primeval снимается для телеканала FX по мотивам криминального романа Элмора Леонарда. Восьмисерийный проект станет продолжением сериала Justified, который выходил с 2010 по 2015 год.