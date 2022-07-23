Хабаровск, 27 октября, 2020, 12:24 — ИА Регнум. За семь дней в Хабаровском крае зарегистрирован 1161 случай заражения коронавирусом. Недельный прирост составил 38,6%. Наибольшее количество случаев выявлено в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Бикинском, Ванинском, имени Лазо и Солнечном районах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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Без симптомов болезнь протекает у 34% граждан, в лёгкой форме — у 20%, средняя тяжесть — у 45% пациентов, тяжелая степень выявлена у 1%. В день делается по четыре тысячи тестов.

«Ситуация по внебольничным пневмониям остаётся напряженной. Зарегистрировано 1393 случая за неделю, заболеваемость в 4,5 раза выше средних многолетних значений. Количество внебольничных пневмоний ковидной этиологии составляют 429 случаев, на прошлой неделе этот показатель составлял 372. Помимо коронавируса необходимо отслеживать и другие возбудители пневмоний для правильного оказания медицинской помощи», — сказала руководитель Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева.

На вечер 27 октября в Хабаровском крае зарегистрировано 15 417 (+197 за сутки, днём ранее — 181), выздоровели 11 080 пациентов (+66), скончались 128 человек (+2). На аппаратах ИВЛ — 13 тяжелобольных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае развернуто 2395 ковидных коек, из них 1350 — в столице региона, в Комсомольске — 720, в районах — 325. В течение двух дней планируют добавить в Хабаровске ещё 200 коек для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и пневмонией.