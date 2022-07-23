Манчестер, Великобритания, , 14:48 — REGNUM Сегодня, 23 июля, «Манчестер Юнайтед» в рамках товарищеской встречи сыграл вничью с «Астон Виллой» из Бирмингема. Основное время матча, проходившего в Перте (Австралия) на стадионе «Оптус Стадиум», завершилось со счетом 2:2.

Первый мяч на 25-й минуте встречи забил 22-летний фланговый нападающий сборной Англии Джейдон Санчо после передачи Люка Шоу — 1:0. Через семнадцать минут Мэтти Кэш срезал мяч в свои ворота и удвоил преимущество «красных дьяволов» — 2:0. В дебюте второй половины Леон Бэйли сократил отставание номинальных гостей — 2:1. Голевую передачу на свой счет записал Эмилиано Буэндиа. В компенсированное время вышедший на замену Калум Чемберс сравнял счет – 2:2.

Составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф (Варан, 67’), Магуайр (Байи, 67’), Далот (Ван-Биссака, 67’), Шоу (Маласия, 67’), Фред (Икбал, 67’), ван де Бек (Гарнер, 71’), Фернандеш (Теллеш, 67’), Рэшфорд (Эланга, 67’), Марсьяль (Чонг, 73’), Санчо (Межбри, 70’).

«Астон Вилла»: Мартинес (Ульсен, 46’), Кэш (Хейден, 65’), Сантос (Чемберс, 65’), Мингс (Конса, 46’), Динь (Янг, 65’), Макгинн (Сансон, 65’), Коутиньо (Буэндиа, 46’), Рэмзи (Луис, 46’), Камара (Иронгбунам, 65’), Уоткинс (Арчер, 65’), Ингз (Бэйли, 46’).