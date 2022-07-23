Хартум, , 14:47 — REGNUM Порядка 140 тыс. человек стали беженцами в результате вспыхнувшего в июле межплеменного конфликта в провинции Голубой Нил (Судан). Об этом 23 июля сообщил министр здравоохранения провинции Гамаль Насер ас-Сейид.

Судан (с) ИА REGNUM

«Число беженцев в административном центре провинции — городе эд-Дамазин составляет 120 тыс. человек, их разместили в 8-ми школах», — отметил он. Еще 20 тыс. человек размещены в других городах.

Столкновения между племенами в провинции Голубой Нил начались 9 июля из-за земельных споров. Один из местных правозащитников рассказал в интервью Sudan Tribune, что история началась с убийства человека в районе Аддаси, после чего на востоке провинции вспыхнули вооруженные столкновения.