Луганск, 23 июля, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Спецназ Росгвардии обнаружил в ЛНР тайник ВСУ с арсеналом крупнокалиберного оружия, сообщает 23 июля телеканал «Звезда».

Mil.ru Российский спецназ

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В тайниках нашли три ПТУР «Фагот», 4 гранатомета РПГ-26, гранатомет иностранного производства, 60 120-миллиметровых снарядов, десять 150-миллиметровых танковых снарядов, 50 120-миллиметровых мин, несколько тысяч патронов, а также дальнобойных пороховых зарядов и взрывателей к минам.

Ранее Минобороны России сообщило об уничтожении около 200 человек личного состава бригады ВСУ в Днепропетровской области Воздушно-космическими силами РФ.