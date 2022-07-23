Манчестер, Великобритания, , 14:42 — REGNUM 22-летний таранный форвард сборной Норвегии Эрлинг Холанд дебютирует за «Манчестер Сити» в товарищеском матче с мюнхенской «Баварией», который состоится завтра, 24 июля, в Грин-Бее (США) на стадионе «Ламбо Филд».

Форвард сборной Норвегии Эрлинг Брёут Холанд Werner100359

«Если на тренировке все будет в порядке, а вечером он не упадет с кровати и не сломает лодыжку, тогда будет играть», — цитирует главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолу издание Manchester Evening News.

Эрлинг Холанд перешел в «Манчестер Сити» с 1 июля 2022 года из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает норвежского нападающего в 150 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Эрлинг Холанд принял участие в 24-х турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился 22-мя забитыми мячами и 7-ю результативными передачами. Также футболист получил три желтые карточки.