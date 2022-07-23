Мелитополь, Украина, , 14:38 — REGNUM В настоящее время на освобождённых от киевских боевиков территориях Запорожской области формируется региональное правительство. Об этом 23 июля рассказал глава областного Совмина Антон Кольцов.

Запорожье Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я назначен председателем Совета министров, и моя задача сейчас — сформировать Совет министров. Структура уже готова и находится на согласовании», — приводит его слова РИА Новости.

Также Кольцов уточнил, что в общей сложности в Совете министров региона должно быть три блока — финансово-экономический; по работе промышленности, сельского хозяйства и вопросам инженерной инфраструктуры; а также блок социальной сферы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее политику украинского лидера Владимира Зеленского раскритиковали читатели германского издания Die Welt.