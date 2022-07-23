В Запорожской области рассказали о процессе формировании правительства
Мелитополь, 23 июля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В настоящее время на освобождённых от киевских боевиков территориях Запорожской области формируется региональное правительство. Об этом 23 июля рассказал глава областного Совмина Антон Кольцов.
«Я назначен председателем Совета министров, и моя задача сейчас — сформировать Совет министров. Структура уже готова и находится на согласовании», — приводит его слова РИА Новости.
Также Кольцов уточнил, что в общей сложности в Совете министров региона должно быть три блока — финансово-экономический; по работе промышленности, сельского хозяйства и вопросам инженерной инфраструктуры; а также блок социальной сферы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политику украинского лидера Владимира Зеленского раскритиковали читатели германского издания Die Welt.