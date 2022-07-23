Киев, , 14:36 — REGNUM Государственное бюро расследований (ГБР) Украины предъявило обвинения в госизмене экс-заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Владимиру Сивковичу и еще трем сотрудникам ФСБ РФ, сообщила 23 июля пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что указанные сотрудники ФСБ привлекли к сотрудничеству Сивковича, который в 2014 г. переехал в Россию. Его обвинили в передаче спецслужбам РФ сведений, составляющих гостайну, и намерении «влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины». Для этих целей, отмечается в сообщении, Сивкович создал в Москве «политический офис», работники которого вели «разведывательно-подрывную деятельность против Украины».

Ранее на Украине силовики задержали экс-главу СБУ в Автономной Республике Крым Олега Кулинича, который ранее, до марта 2022 года, возглавлял управление СБУ. Его снял с должности Владимир Зеленский.