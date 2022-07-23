Каракас, , 14:31 — REGNUM Лидер Венесуэлы Николас Мадуро в поздравлении к своему абхазскому коллеге Аслану Бжания в день 12-й годовщины установления дипотношений между двумя странами отметил, что республика готова к развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

Николас Мадуро Eneas De Troya

«Хочу подтвердить свою приверженность развитию взаимовыгодного двустороннего сотрудничества и в то же время подтвердить готовность Боливарианской Республики Венесуэла продолжать борьбу за целостность обоих государств и противодействовать любой угрозе безопасности и благополучию народов», — отмечается в поздравительном послании.

Мудуро также отметил, что годовщина установления дипотношений является возможностью напомнить о поддержке абхазскими властями Венесуэлы в нынешней международной ситуации, когда пришлось столкнуться «с блокадой и непрекращающейся империалистической агрессией».

Венесуэла признала независимость Абхазии в 2009 году — вслед за Россией.