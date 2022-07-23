Лондон, 23 июля, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Лондонский «Арсенал» планирует подписать новое соглашение с 20-летним воспитанником и универсальным полузащитником сборной Англии Букайо Сака. Об этом 23 июля сообщило издание The Daily Mail.

ФК «Арсенал»

Текущее соглашение Сака с «канонирами» рассчитано еще на два года до конца сезона 2023/24. На данный момент футболист по контракту с «Арсеналом» получает 70 тысяч евро в неделю. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает англичанина в 65 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Букайо Сака принял участие во всех 38-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами, семью результативными передачами и получил шесть желтых карточек.