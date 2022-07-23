Херсон, Украина, , 14:23 — REGNUM Тарифы на коммунальные услуги для населения Херсонской области снижены властями региона. Об этом 23 июля сообщила заместитель главы администрации региона Екатерина Губарева в своём телеграм-канале.

Коммунальные платежи Дарья Антонова © ИА REGNUM

«По некоторым позициям тарифы удалось снизить почти в три раза. Снижение стоимости коммуналки и внедрения российских стандартов соцобеспечения — начало пути к достойной жизни», — отметила она в своём сообщении.

Также замглавы администрации региона уточнила, что грабительские тарифы, которые до этого были введены киевским режимом и при которых граждане отдавали за коммунальные услуги свыше половины своего дохода, остались в прошлом.

«Жители области заслуживают зарабатывать для своих семей, а не монополистов», — добавила Губарева.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на территории ранее освобождённой от киевских боевиков Херсонской области заблокированы поисковая система Google, видеохостинг YouTube и мессенджер Viber.