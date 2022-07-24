Москва, 24 июля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Российские парламентарии при работе с избирателями в ЛНР будут учитывать соглашения, которые заключают регионы с районами и городами республики, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

«Мы договорились с коллегами из парламента ЛНР о закреплении за районами республики депутатов с тем, чтобы они могли проводить приемы избирателей, так как в ЛНР много российских граждан, которые участвовали в выборах депутатов Государственной думы», — отметил Володин.

Координирует работу руководитель группы по межпарламентским связям с Народным Советом ЛНР Виктор Водолацкий («Единая Россия»).

«При этом мы будем учитывать соглашения, которые заключают регионы РФ с районами и городами ЛНР. Например, если Москва заключила соглашение с Луганском, то депутаты от Москвы будут работать с жителями Луганска», — сказал Володин.

При этом, по его словам, поездка в ДНР, ЛНР и другие территории может быть в ходе региональной недели или отпуска — эо право депутата, он может им воспользоваться. Если у депутата пленарная неделя, то нужно оформить командировку.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе встречи президента России Владимира Путина с руководством Госдумы и лидерами фракций спикер палаты парламента Володин заявил, что парламентарии в период летнего отпуска планируют иначе подойти к организации своей работы.

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