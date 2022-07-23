Сеул, , 14:23 — REGNUM Правительство Южной Кореи планирует к 2030 году закупать половину материалов, компонентов и оборудования для производства микросхем у местных производителей. Об этом пишет Nikkei Asia.

Микросхема Magnascan

Эти планы являются частью стратегии президента Юн Сук Ёля по укреплению местной отрасли электронной промышленности. В Южной Корее расположены ведущие производители микросхем памяти Samsung и SK Hynix, а также ряд других крупных компаний этой отрасли.

Полупроводниковая промышленность является главной статьёй экспорта Южной Кореи уже девять лет подряд. В 2021 году на долю этой отрасли пришлось почти 20% от общего объёма экспорта.

В настоящее время производители микросхем из Южной Кореи закупают у местных производителей только 30% оборудования и материалов. Повышение локализации производства микросхем призвано укрепить стабильность отрасли, снизив риски сбоев в цепочках поставок.

Для решения этой задачи правительство Южной Кореи и частные компании инвестируют около $230 млн. Выделение средств начнётся с 2023 года.