Москва, , 14:14 — REGNUM Сегодня, 23 июля, московский ЦСКА в матче второго тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 встретится с «Сочи». Встреча пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», а стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

ФК ЦСКА

Стартовые составы команд:

ЦСКА: Игорь Акинфеев, Милан Гаич, Игорь Дивеев, Бахтиёр Зайнутдинов, Кирилл Набабкин, Максим Мухин, Константин Кучаев, Иван Обляков, Хесус Медина, Хорхе Карраскаль, Федор Чалов.

«Сочи»: Денис Адамов, Ваня Дркушич, Артур Юсупов, Сергей Терехов, Игорь Юрганов, Артем Макарчук, Викториен Ангбан, Ибрагим Цаллагов, Никита Бурмистрович, Георгий Мелкадзе, Владислав Сарвели.

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалевым. Ассистенты главного судьи — Максим Гаврилин и Максим Ковалев.