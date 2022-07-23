Яунде, , 14:14 — REGNUM Певца Пьера Нарцисса похоронили в деревне Бонаматеке (Камерун). Об этом 23 июля сообщает SHOT.

Пьер Нарцисс (сс) Michail Popov

Пьера Нарцисса похоронили в семейном склепе рядом с отцом и бабушкой, как того хотела мать музыканта. Его экс-жена Валерия Калачева была против захоронения певца в Камеруне, но ей пришлось смириться с волей родственников.

Исполнитель умер 21 июня в Москве от последствий подагры — заболевание вызвало полиорганную недостаточность. Церемония прощания неоднократно переносилась из-за попыток родственников договориться друг с другом.