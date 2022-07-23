Москва, 23 июля, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Новую видеозапись уничтожения российскими войсками позиций и военных объектов киевских боевиков в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации Украины обнародовало 23 июля Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

На выложенных в интернет кадрах запечатлено приближение российских ракет к военным объектам украинских нацистов, а также нанесение по ним и по позициям ВСУ ударов из реактивных систем залпового огня «Град» и авиацией Воздушно-космических сил России.

Также указывается, что российские военные за сутки уничтожили высокоточными ударами 200 украинских военных в Днепропетровской области и более 60 членов украинского нацистского батальона «Донбасс» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе населённого пункта Верхнекаменское.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Ясиноватую, Новобахмутовку и Горловку в ДНР.