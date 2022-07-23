Манчестер, Великобритания, , 14:10 — REGNUM 27-летний атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш охарактеризовал нового главного тренера основной команды Эрика тен Хага.

Бруну Фернандеш Www.sporting.pt

«Он хочет, чтобы действовали его правила, и многого требует от нас. Ему нужно, чтобы все находились на одной волне. Каждый знает, что мы все должны работать в одном направлении. Тен Хаг привнес дисциплину, но при этом он дает игрокам свободу для принятия самостоятельных решений. Есть его правила, которым мы должны следовать, но Эрик хочет, чтобы более возрастные футболисты брали на себя ответственность. Он строг и суров, но в то же время это приятный парень, с которым легко общаться», — цитирует Фернандеша пресс-служба «красных дьяволов».

В прошедшем сезоне Бруну Фернандеш принял участие в 36-ти турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился десятью забитыми мячами, шестью результативными передачами и получил десять желтых карточек. В составе сборной Португалии на счету португальца 5 (3+2) очков по системе гол+пас.