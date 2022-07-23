Запорожье, Украина, , 14:10 — REGNUM Работа поисковой системы Google в Запорожской области замедлена, сообщил член главного совета администрации области Владимир Рогов. Также он допустил ее полную блокировку.

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"Работа Google замедлена, и если они не возьмутся за ум и продолжат придерживаться политики дезинформации и пропаганды насилия, а также расчеловечивания жителей освобожденной территории, их ждет аналогичная участь — блокировка», — передает его слова РИА Новости.

Ранее в регионе были заблокированы Twitter, YouTube, и соцсети Facebook (компания-владелец Meta — признана экстремистской организацией) и Instagram (компания-владелец Meta — признана экстремистской организацией).

Ранее стало известно, что на территории освобождённой от киевских боевиков Херсонской области заблокированы поисковая система Google, видеохостинг YouTube и мессенджер Viber. Об этом рассказал замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

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