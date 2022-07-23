Москва, , 14:04 — REGNUM Решение ФИФА, позволяющее иностранцам безболезненно приостанавливать контракты с российскими клубами, является беспрецедентным примером грубого вмешательства спортивных чиновников в политику, считает член Совфеда Владимир Джабаров.

Футбольный мяч (сс) Falkenpost

«Вообще напрашивается вывод: может быть хватит тратить деньги на баснословные контракты для легионеров. Не лучше ли развивать собственные спортивные школы, вовлекать детей в спортивные секции, воспитывать талантливую молодежь», — рассуждает сенатор в телеграм-канале.

По его убеждению, сейчас не стоит «заливать» иностранных футболистов огромными гонорарами, чтобы удержать их в российском чемпионате — все равно предадут.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ФИФА и УЕФА наложили запрет на российские клубы на участие в международных соревнованиях и всех турнирах под эгидой организаций. РФС попытался этот запрет опротестовать, однако CAS отклонил апелляцию.

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