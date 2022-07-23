Лондон, 23 июля 2022, 14:04 — REGNUM Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель хочет расстаться с 26-летним центрфорвардом сборной Германии Тимо Вернером. Об этом 23 июля сообщило немецкое издание Sky Sports. По информации источника, Вернер также настроен покинуть «пенсионеров», чтобы получать регулярную игровую практику.
В прошедшем сезоне Тимо Вернер принял участие в 21-м туре Английской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился лишь четырьмя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.
За «Челси» Вернер выступает с 1 июля 2020 года после перехода из «Ред Булл Лейпцига» за 53 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость немца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.