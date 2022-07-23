Лондон, 23 июля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель хочет расстаться с 26-летним центрфорвардом сборной Германии Тимо Вернером. Об этом 23 июля сообщило немецкое издание Sky Sports. По информации источника, Вернер также настроен покинуть «пенсионеров», чтобы получать регулярную игровую практику.

Granada Тимо Вернер

В прошедшем сезоне Тимо Вернер принял участие в 21-м туре Английской Премьер-лиги 2021/22, в котором отметился лишь четырьмя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил одну желтую карточку.

За «Челси» Вернер выступает с 1 июля 2020 года после перехода из «Ред Булл Лейпцига» за 53 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость немца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.