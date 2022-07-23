Берлин, , 13:55 — REGNUM Политику украинского лидера Владимира Зеленского раскритиковали 23 июля читатели германского издания Die Welt, потребовав от него начать мирные переговоры с Москвой на условиях России.

Зеленский Официальное интернет-представительство президента Украины

Поводом для их недовольства стали новые просьбы Зеленского о предоставлении киевскому режиму средств противовоздушной обороны.

«Зеленский, будь смышленым мальчиком и заключай сделку с Россией сейчас, уступив некоторые территории по мере необходимости (как предложил Киссинджер), пока поддержка со стороны Запада относительно сильна», — написал один из читателей.

«Зеленскому нужно взглянуть правде в глаза и заключить мирное соглашение на российских условиях», — отметил ещё один комментатор.

«Новый Гитлер может требовать все, что захочет. Он давно ведет себя как деспот по отношению к своему народу! Украине нужно не оружие, а порядочность, дипломатия и самое главное — новая власть», — указал пользователь с ником DirkMatties4.

«Зеленский опять умоляет и требует вместо того, чтобы капитулировать и прекратить военные действия», — добавил Maik Goering.

«Те, кто не может позволить себе оружие, должны как можно скорее вступить в мирные переговоры», — подчеркнул ещё один из читателей издания.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России сообщили, что в рамках контрбатарейной борьбы силами ВС России подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» ВСУ в районах Славянска, Адамовки и Северска.