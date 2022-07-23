Гельзенкирхен, Германия, , 13:54 — REGNUM 22-летний центральный защитник «Шальке-04» и сборной Турции Озан Кабак перешел в «Хоффенхайм». Клуб из Зинсхайма заплатил за трансфер футболиста 5 миллионов евро.

Эмблема «Шальке 04» на флаге

При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает Озана Кабака в 10 миллионов евро. Соглашение турецкого защитника с «Хоффенхаймом» рассчитано на четыре года до конца сезона 2025/26.

В прошедшем сезоне Озан Кабак, выступая за «Норвич Сити» на правах аренды, принял участие в одиннадцати турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.

Ранее Озан Кабак также выступал за «Галатасарай», «Штутгарт» и «Ливерпуль». Футболист является воспитанником «Силивриспора», в академии которого числился до 1 июля 2011 года.