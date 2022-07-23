Москва, , 13:52 — REGNUM Соглашение Роскосмоса и американского аэрокосмического агентства NASA о перекрёстных полётах к Международной космической станции предусматривает три миссии с обменом местами на пилотируемых кораблях, заявил командир отряда космонавтов России Олег Кононенко. Об этом сообщает пресс-служба Центра подготовки космонавтов.

МКС

Россия и США договорились о перекрёстных полётах к МКС в июле 2022 года. В рамках этого соглашения российским космонавтам будет предоставляться место на американских кораблях Crew Dragon, а американским астронавтам — на российских кораблях серии «Союз».

«Соглашение подразумевает три интегрированных полета: на пятом, шестом и седьмом Dragon», — сообщил Кононенко.

Первым космонавтом Роскосмоса, который должен полететь к МКС на американском корабле, стала Анна Кикина. Она готовится к полёту на корабле, запуск которого ожидается в коне сентября 2022 года.

В ответ Россия предоставит место на корабле «Союз МС-22» астронавту NASA Франциско Рубио. Старт этого «Союза» назначен на 22 сентября текущего года.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы сроки перекрёстных полётов на МКС на кораблях «Союз» и Crew Dragon