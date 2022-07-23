Донецк, 23 июля, 2022, 13:50 — ИА Регнум. ВСУ обстреляли Ясиноватую, Новобахмутовку и Горловку в ДНР. Об этом 23 июля сообщает представительство ДНР в СЦКК.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️13:20 — н.п. Авдеевка — н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град»; ️13:00 — н.п. Сухая Балка — н.п. Новобахмутовка; выпущено 10 снарядов калибра 122 мм; ️13:24 — н.п. Ленинское — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 10 мин калибра 120 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее украинские военные выпустили по Гольмовскому 5 снарядов.