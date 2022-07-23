Бухарест, , 13:48 — REGNUM Прокуратура столицы Румынии Бухареста возбудила уголовное дело в отношении местного жителя по обвинению в неуплате им налогов на общую сумму в 8,7 млн леев ($2 млн). Об этом 22 июля сообщает румынский телеканал Digi24.

По некоторым сведениям, указанный гражданин являлся владельцем частного развлекательного видеоканала, специализирующегося на информации об устройствах и функциях бытовых приборов. Распространение подобных данных правоохранителями было расценено как скрытая реклама.

Детали расследования не разглашаются. Известно лишь, что в настоящее время подозреваемый мужчина не располагает необходимыми средствами для выплаты соответствующих средств.

Если вина обвиняемого будет доказана в суде, ему грозит до 7 лет тюремного заключения.