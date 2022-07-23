Любляна, 23 июля, 2022, 13:46 — ИА Регнум. В Словении прошло мероприятие в честь погибших в годы Второй мировой войны партизан и советских военнослужащих. Мероприятие организовало местное отделение союза ветеранов партизанского движения времен Второй мировой войны.

Nicolas Raymond Словения

Участники мероприятия, приуроченного к 78-й годовщине формирования первой танковой бригады Народно-освободительной армии Югославии, возложили венки к памятнику павшим воинам в городе Врхника.

«Мы всегда будем дорожить нашими братскими отношениями с РФ и приложим все усилия, чтобы подрастающее поколение словенцев знало правду о войне и о том, какой ценой удалось добиться мира», — рассказал ТАСС председатель ветеранов партизанского движения времен Второй мировой войны города Врхника Миран Штупица.