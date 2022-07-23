Лион, Франция, , 13:45 — REGNUM Сегодня, 23 июля, французский «Лион» объявил о выкупе 29-летнего флангового защитника амстердамского «Аякса» и сборной Аргентины Николаса Тальяфико. Сумма трансфера составила 4,2 миллиона евро.

Николас Тальяфико Андрей Пронин © ИА REGNUM

Соглашение Николаса Тальяфико с «Лионом» рассчитано на три года до конца сезона 2024/25. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 29-летнего аргентинца в 11 миллионов евро.

В прошедшем сезоне нидерландской Эредивизи 2021/22 Николас Тальяфико принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 930 минут.