Киев, 23 апреля, 2024, 18:28 — ИА Регнум. Правительство Украины во вторник, 23 апреля, уволило заместителя министра обороны страны Виталия Половенко. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров страны.

Министерство обороны Украины Виталий Половенко

«На заседании 23 апреля кабинет министров Украины принял распоряжение об увольнении Половенко Виталия Николаевича с должности заместителя министра обороны Украины», — говорится в сообщении.

Пресс-служба не указала, по какой причине уволили Половенко.

Вместе с тем сообщается, что в ходе заседания также было принято решение об увольнении заместителя председателя национальной сервисной службы Татьяны Лактионовой.

Как передавало ИА Регнум, ранее советник руководителя офиса главы киевского режима Михаил Подоляк сообщал, что Владимир Зеленский планирует реформировать правительство, чтобы в итоге организовать максимально эффективный государственный аппарат.

Незадолго до этого глава киевского режима провёл кадровые перестановки в своём офисе. Так, постов лишились первый помощник Сергей Шефир, советник — уполномоченный президента по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алёна Вербицкая и советник Михаил Радуцкий.

Кроме того, были уволены уполномоченный президента по вопросам волонтёрской деятельности Наталия Пушкарёва и советники Зеленского Сергей Трофимов и Олег Устименко. С должностей советников президента были сняты Алексей Днепров и Андрей Смирнов, места которых заняли Ирина Мудрая и Елена Ковальская соответственно.