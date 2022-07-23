Краснодар, 23 июля 2022, 13:42 — REGNUM Ливни, опасность выхода рек из берегов сохранится на Кубани до 24 июля. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
«В течении суток
Также сохранится опасность формирования смерчей над морем от Анапы до Магри. Коммунальные и городские службы региона находятся в повышенной готовности.
Ранее 89 мм осадков выпало в Лазаревском районе Сочи за два часа, сильный ливень подтопил подъезды многоквартирных домов, а также участки федеральной автодороги А-147.
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