Краснодар, 23 июля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. Ливни, опасность выхода рек из берегов сохранится на Кубани до 24 июля. Об этом 23 июля сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

David Молния. Ливень

«В течении суток 24.07.2022 местами в крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный ливень в сочетании с грозой, градом, и шквалистым усилением ветра 20м/с, на реках бассейна реке Кубань юго-восточной территории края (Мостовской, Отрадненский, Лабинский районы) и реках Черноморского побережья (ГО Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъему уровней воды местами с достижением неблагоприятных отметок», — отмечается в сообщении.

Также сохранится опасность формирования смерчей над морем от Анапы до Магри. Коммунальные и городские службы региона находятся в повышенной готовности.

Ранее 89 мм осадков выпало в Лазаревском районе Сочи за два часа, сильный ливень подтопил подъезды многоквартирных домов, а также участки федеральной автодороги А-147.