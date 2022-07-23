Вашингтон, 23 июля, 2022, 13:40 — ИА Регнум. На сегодняшний день ситуация со внешней политикой США выглядит так, будто её контролируют президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Такое мнение 23 июля высказал обозреватель издания New York Post Дуглас Мюррей.

Фонд Росконгресс Си Цзиньпин и Владимир Путин

Как считает автор публикации, заявления Пекина о том, что на планы спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси посетить с делегацией Тайвань будет дан жёсткий ответ, якобы недопустимы, так как китайская сторона, по его мнению, не должна диктовать свой график поездок Вашингтону.

«Кто управляет нашей внешней политикой? Это Белый дом, Госдепартамент и сенат? Или это китайское Политбюро и Кремль? Учитывая события на этой неделе, я бы сказал, что это начинает выглядеть как последнее», — указывается в материале.

Также Мюррей добавил, что влияние России в мире растёт, а президент РФ Владимир Путин богатеет из санкций Запада, зная, что зимой европейцы рассорятся из-за дефицита газа.

Кроме того, он уточнил, что Вашингтон снабжает киевский режим «относительно легкими боеприпасами», но якобы не намерен снабжать украинских нацистов тяжёлым вооружением, так как испытывает «страх перед тем, как Путин отреагирует, если мы это сделаем».

«Америка и ее союзники уже сделали всё, что они осмелились сделать с Россией. И Россия это знает. И, похоже, Россия может противостоять этому», — отметил автор статьи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский журнал Foreign Policy написал, что поездки на Ближний Восток президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена продемонстрировали, что ближневосточные страны поддерживают Москву в вопросе о формирования многополярного мира.