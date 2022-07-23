23 июля 2022 | Время чтения 4 мин

В ситуации, когда украинская государственность имеет все шансы сохраниться только в нескольких нынешних ее областях, папский флаг во Львове покажет, кто стоял у истоков будущего нового государства и кому оно обязано. Кстати, в таком случае Франциску вовсе не обязательно будет сначала появляться в Москве.

Станислав Стремидловский, , 13:59 — REGNUM Папа Римский Франциск в понедельник, 24 июля, отправляется в Канаду, где пробудет до конца месяца. Как заявил понтифик, цель его поездки — «встретиться во имя Иисуса с коренными народами и обнять их», поскольку, «к сожалению, в Канаде многие христиане, включая некоторых членов монашеских институтов, способствовали политике культурной ассимиляции, которая в прошлом нанесла серьезный ущерб коренным общинам». Интересно, вклинится ли в повестку насыщенного многодневного визита папы заодно и «украинский вопрос»? Ведь в Канаде существует влиятельная украинская диаспора, а власти этой страны проводят агрессивный антироссийский курс.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

В начале июля Франциск в интервью Reuters рассказывал о том, что хотел бы в ближайшее время посетить Украину. Но, уточнял понтифик, он «вначале хотел посетить Москву. Мы обменялись по этому поводу сообщениям, потому что я думал, что российский президент даст мне небольшое окно, чтобы послужить делу мира… А теперь возможно, что после возвращения из Канады мне удастся поехать на Украину». Папа также добавил, что желает посетить обе столицы и сначала стоило бы поехать в Россию, чтобы попытаться каким-то образом помочь разрешить ситуацию. Однако затем из Святого престола стали доноситься другие сигналы. В недавнем интервью журналу американских иезуитов America секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер вспомнил, как в мае он побывал на Украине, его свозили в город Буча, там «мы посетили место, где были похоронены тела». После чего Галлахер сделал допущение, что после визита в Канаду Франциск может в августе приехать на Украину, несмотря на «отсутствие приглашения из Москвы». По его словам, «эти две вещи не связаны. Было бы хорошо, если бы они были связаны. Но я думаю, что главным приоритетом папы в данный момент является визит на Украину, встреча с украинскими властями, украинским народом и Украинской католической церковью».

Пол Галлахер Dragan Tatic

Так был публично обозначен сюжет возможной «сепаратной» поездки понтифика в интересах Киева, за продвижением которого стоят определенные фракции в Ватикане и за его пределами. Предполагается, папа признает, что «не может остановить российскую агрессию» и поэтому его внимание «сосредоточено на утешении украинских мучеников». Правда, совсем не обязательно, что лоббисты этой идеи руководствуются исключительно целью помочь Украине. Американский католический портал Crux считает, что давление на Франциска в украинском вопросе будет усиливаться по мере падения тех европейских правительств, которые «вложились» в жесткие санкции против России. Издание обращает в этой связи внимание на уход в отставку премьер-министра Италии Марио Драги, «который был самым решительным из государственных лидеров, защищавших Украину». Поэтому, «возможно, давление на Франциска и Ватикан усилится, особенно со стороны украинского греко-католического меньшинства». Хотя не исключен вариант, когда «новые европейские правительства будут искать стратегию выхода из конфликта с сохранением лица», и в этом случае предыдущие попытки Франциска поддерживать «хрупкий баланс» между Киевом и Москвой получат «еще большее внимание в европейских столицах».

Марио Драги World Economic Forum

Иными словами, ведущие страны Евросоюза будут заинтересованы в наделении посредническим мандатом понтифика в интересах собственной политической выживаемости, что предполагает участие папы не столько в диалоге по линии Киев — Москва, сколько Европа — Россия. Каким в таком случае мог бы оказаться визит Франциска на Украину? География его пребывания станет носить отчетливо политический характер. Прибытие понтифика в Киев будет выглядеть поддержкой режима Зеленского с его претензиями на восстановление границ на момент начала 2014 года. Также администрация президента Украины постарается максимально использовать гуманитарные аспекты пребывания папы, использовать его для легитимации различных антироссийских информационных кампаний, как это было проделано с Галлахером в Буче. Но акцент на Киев размоет «монополию» на Франциска греко-католиков и католиков латинского обряда, которые всё же сосредоточены в трех западноукраинских областях. Ведь за внимание понтифика в Киеве им придется конкурировать с Православной церковью Украины и ее паствой. А значит глава Украинской греко-католической церкви Святослав Шевчук не сможет «приватизировать» все дивиденды от папского визита.

Поэтому пребывание Франциска на Украине может пройти по иному сценарию, когда его самолет приземлится во Львове, что легко будет объяснить заботой о безопасности понтифика, тем более если этому еще подыграет кто-то со стороны. И дело не только в том, что в этом регионе папа встретится с подавляющей частью своей паствы. В ситуации, когда украинская государственность имеет все шансы сохраниться только в нескольких нынешних ее областях, папский флаг во Львове покажет, кто стоял у истоков будущего нового государства и кому оно обязано. Кстати, в таком случае Франциску вовсе не обязательно будет сначала появляться в Москве.