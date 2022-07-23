Кандалакша, Мурманская область, , 13:24 — REGNUM В Мурманской области 22 июля при переправе через реку Варзуга утонули три человека, сообщает региональный СУ СКР.

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По данным ведомства, шесть человек переправлялись через реку в трехместной лодке без спасательных жилетов. При этом на борту также находились стройматериалы весом более 100 кг. Примерно в 20 метрах от берега лодка перевернулась.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в СУ СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми во время купания в реке утонула 17-летняя девушка.