Кандалакша, Мурманская область, 23 июля, 2022, 13:24 — ИА Регнум. В Мурманской области 22 июля при переправе через реку Варзугу утонули три человека, сообщает региональный СУ СКР.

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По данным ведомства, шесть человек переправлялись через реку в трехместной лодке без спасательных жилетов. При этом на борту также находились стройматериалы весом более 100 кг. Примерно в 20 метрах от берега лодка перевернулась.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в СУ СКР.

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