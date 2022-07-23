Вашингтон, , 13:23 — REGNUM У ранее заболевшего COVID-19 президента США Джо Байдена хорошее самочувствие, он хорошо питается и спит. Об этом 22 июля рассказал на пресс-брифинге координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавируса Ашиш Джа.

Джо Байден Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Президент чувствует себя хорошо. Прошлой ночью он очень хорошо спал. Съел весь завтрак и обед. Аппетит не поменялся. Он находится в очень хорошем настроении», — сказал он.

Также Джа добавил, что американский лидер показал ему свою пустую тарелку и добавил, что он лично может подтвердить, что она была пуста.

Как передавало ИА REGNUM, 22 июля в Белом доме сообщили, что после первого дня лечения состояние ранее заразившегося коронавирусной инфекцией президента США Джон Байдена улучшилось.