Донецк, 23 июля 2022, 13:20 — REGNUM Украинские военные выпустили по Гольмовскому 5 снарядов. Об этом 23 июля сообщает представительство ДНР в СЦКК.
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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:10 — н.п. Кодема — н.п. Гольмовский: выпущено 5 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.
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