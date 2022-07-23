Москва, , 13:16 — REGNUM Всего с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожены 260 самолетов и 144 вертолета. Об этом 23 июля сообщили в Минобороны России.

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Также уничтожены 1600 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4146 танков и других боевых бронированных машины, 3185 орудий полевой артиллерии и миномет, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4453 единицы специальной военной автомобильной техники.

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