Москва, , 13:16 — REGNUM Сотрудники аппарата Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка привезли из Сирии на родину еще одиннадцать российских детей.

Дети в Сирии Министерство обороны РФ

Все они временно размещены в одной из федеральных медицинских клиник в Москве, где пройдут необходимые обследования и получат первичную психологическую помощь. После ребята будут переданы в семьи своих родственников.

Напомним, работа по розыску российских детей в лагерях беженцев, их возвращению на родину, реабилитации и социализации проводится по поручению президента России.

Всего из зон вооружённых конфликтов на Ближнем Востоке с декабря 2018 года в Российскую Федерацию возвращены 385 детей. В настоящий момент документы полностью подготовлены еще на 137 детей, при этом в базе разыскиваемых российскими гражданами детей на территории Ближневосточного региона числится более тысячи дел.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова выражает искреннюю благодарность всем, кто не остается равнодушен к судьбам маленьких граждан России, не по своей воле оказавшихся на территориях боевых действий, и содействует их скорейшей репатриации — представителям министерства иностранных дел, министерства обороны, министерства здравоохранения Российской Федерации, сотрудникам российского посольства в САР, руководству Сирийской Арабской Республики и представителям курдской стороны. Отдельная благодарность министерству просвещения Российской Федерации и правительству Москвы за организацию работы с детьми специалистов-психологов.