Москва, , 13:14 — REGNUM Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Топольское, Новая Гнилица, Дмитровка, Большие Проходы, Малая Камышеваха Харьковской области, а также Калиновка, Терновые Поды, Николаевской области, Цюрупинск Херсонской области, Харцызск и Горловка ДНР. Об этом 23 июля сообщили в Минобороны России.

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Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы силами ВС России подавлены три взвода ВСУ реактивных систем залпового огня «Град» в районах Адамовки, Славянска, Северска.

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