Москва, 23 июля, 2022, 13:14 — ИА Регнум. Имеющихся в России запасов автомобилей иностранных брендов хватит на срок от трёх месяцев до полугода, рассказал автоэксперт Игорь Моржаретто РИА Новости.

Zimbio.com Авторынок

Моржаретто отметил, что запасы многих иномарок у российских дилеров уже подошли к концу. Он добавил, что российский авторынок может остаться без части привычных брендов.

Эксперт объяснил это сокращением поставок из-за рубежа. Также весной 2022 года из-за нехватки компонентов приостановили работу многие российские предприятия, на которых собирались авто иностранных марок.

При этом эксперт подчеркнул, что уходящие с рынка бренды активно замещаются китайскими производителями. Он напомнил, что продолжается российская сборка и некоторых марок из других стран. Например, в Калининграде сохраняется производство автомобилей южнокорейских марок.